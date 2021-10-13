أكتوبر 13, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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‘غريبة الأطوار’.. تعرف على سلحفاة برأسين و6 أرجل

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فى :منوعات
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‘غريبة الأطوار’.. تعرف على سلحفاة برأسين و6 أرجل

لا تزال سلحفاة نادرة ذات رأسين على قيد الحياة وتحرك أرجلها الست، بعد خروجها للحياة في مركز “بيردسي كيب” للحياة البرية في ماساتشوستس، بعد فقسها قبل أسبوعين.
وقال العاملون بالمركز إن السلحفاة، وهي من الأنواع المهددة في الولاية، تتغذى جيدا على الديدان والخضروات.
ويعمل الرأسان بشكل مستقل، ويخرجان لاستنشاق الهواء في أوقات مختلفة، كما يوجد داخل جسم السلحفاة نظامان معويان لتغذية الجسم.
وأفادت صحيفة “كيب كود تايمز” أنه بعد الفقس يتم إرسال هذه السلاحف إلى مراكز رعاية مختلفة لتتم مراقبتها قبل إطلاقها في الربيع.
وسيواصل العاملون بالمركز مراقبة السلحفاة في الأسابيع المقبلة، ويأملون في إجراء فحص بالأشعة المقطعية لمعرفة المزيد عن نظام الدورة الدموية لديها.

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