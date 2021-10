نجاة غريبة من الموت.. بعد سقوط من الطابق التاسع

معجزة وثقتها مواطنة أميركية، شهدت نجاة رجل من الموت المحقق، بعد سقوطه من الطابق التاسع لمبنى سكني، ليخرج حيا بكسور في اليد فقط.

وفي وقت العصر الهادئ بأحد أحياء ولاية نيو جيرسي الأميركية، تفاجأ السكان بصوت مدوٍ، نتج عن سقوط رجل على سقف سيارة واقفة على جانب الطريق.

ووفقا للسلطات في مدينة جيرسي سيتي، فإن الرجل البالغ من العمر 31 عاما، قفز من الطابق التاسع لمبنى سكني، في محاولة انتحار، لكنه سقط على سقف سيارة من نوع “بي أم دبليو”، ليهشم الجزء العلوي من السيارة، ويقوم من سقطته حيا وهو يسأل المارة “ماذا حصل؟”.

ووثقت كريستينا سميث الحادث المرعب بكاميرا هاتفها الشخصي، حيث انتشرت صورة الرجل على سقف السيارة المهشم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت سميث: “سمعت صوتا مدويا ولم أدرك أنه صوت لسقوط شخص في البداية، الزجاج الخلفي للسيارة تفجر، ثم خرج رجل من أعلى السيارة وبدأ بالصراخ، ويده كانت ملتوية”.

وأضافت: “سألني الرجل ماذا حصل؟ فقلت له أنت سقطت من أعلى.. فكرت في نفسي لحسن حظه أنه كان يرتدي سترة شتوية منفوخة”.

ووفقا لشهود كانوا بالقرب من الحادث، فأن الرجل ظل يصرخ “اتركوني في حالي أريد أن أموت”، بينما كان بانتظار سيارة الإسعاف.

وأكدت السلطات الأميركية أن الحادث لم يشمل تدخلا خارجا، وأن الرجل أقدم عليه برغبته، عندما قفز من نافذة الطابق التاسع لمبنى سكني.

ومن المفارقات أن الرجل الذي حاول الانتحار، كان مرتديا كمامة الوقاية من فيروس كورونا، والتي بدت متدلية من إحدى أذنيه عندما هم بالقيام من أعلى السيارة المحطمة.

🚨🇺🇸Urgent#NewJersey: A Man miraculously survives after falling from 9th floor of a building and landing on a BMW.

The man plunged through the roof of a BMW and then quickly got back up. The man didn’t work inside or live in the building and refused to give his name to Police. pic.twitter.com/69gJbAdewG

— Terror Alarm (@terror_alarm) October 8, 2021