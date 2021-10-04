مصري حاول اختطاف شقيقته واغتصابها من قبل صديقه لاجل ابتزازها

شهدت محافظة الدقهلية في مصر، واقعة صادمة حيث تعرضت أستاذة جامعية للاختطاف على يد شقيقها وصاحبه اللذين قررا اختطافها واغتصابها وتصوير الواقعة لابتزازها.

وذكرت الاستاذة الجامعية: “أخويا خطفني هو وصاحبة وحاولوا يغتصبوني”، حيث استدرجها بحجة عمل تنازل لها في الشهر العقاري لكي تحصل على ميراثها، إلا أنها فوجئت به يتوقف على الطريق، ودخل بالسيارة في أرض فضاء، وربط يديها.

وحرض شقيق الضحية صديقه للتعدي عليها، لكي يصورها في وضع مخل، ويهددها بما صوره، كما بدأ في نزع ملابسها عنها، حتى وصلت أصوات استغاثتها إلى المارة.

وعن تفاصيل الواقعة أوضحت الضحية، ان المتهمين قيدوا يديها، لتفاجئ بأن شقيقيها وصديقه يقيدوها بواسطة أفيز بلاستيك، وكمموها بلاصق طبي، ثم أخذوا الذهب الذي كانت ترتديه، ثم بدأ شقيقيها يهددها بأنه سيفضحها، وقالت: “شدني من هدومي حتى أتعرى، ويصورني مع صاحبه”.

وحاول شقيق الضحية وصديقه الهروب إلا أن المارة أبلغوا شرطة النجدة التي حضرت على الفور، وألقت القبض على أحد المتهمين، قبل أن تتمكن مباحث قسم شرطة أول المنصورة من القبض على المتهم الثاني، وفقا لروسيا اليوم.