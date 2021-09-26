صورة شهيرة على الإنترنت لطفلة أميركية تباع بـ 75 ألف دولار

لم تكن، كلوي كليم، تتخيل أن تكون حديث وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت بسبب تعبير وجهها في لحظة عابرة، لكن اللحظة العابرة ستسمح لها الآن بجني أكثر من 74 ألف دولار.

وتنقل صحيفة “واشنطن بوست” أن القصة بدأت عندما أخبرت الأم، كاتي كليم، أبناءها في السيارة، أنها لم تكن متوجهة إلى مدرستهم بل إلى ديزني لاند، لتحصل على رد الفعل ذلك من ابنتها الذي حصل على أكثر من 20 مليون مشاهدة في السنوات الثماني منذ نشره.

ووفق المقطع، لا تظهر كلوي نفس الحماس كشقيقتها، عندما تعلم أن الوجهة مدينة الألعاب الملاهي بدل المدرسة.

وبعد ثماني سنوات على نشر المقطع، اشترت شركة 3F Music، وهي شركة إنتاج موسيقي مقرها في دبي، المقطع.

وقال الدكتور مراف أوزاير، أستاذ التكنولوجيا المالية في جامعة روتجرز، إن الشركة اشترت المقطع للاحتفاظ بالمقطع الأصلي من خلال تقنية Non-fungible tokens التي تعرف اختصارا بـ NFT وتعني العملات الرقمية غير القابلة للاستبدال.

وقررت الأم، كليم، بيع المقطع بعد سماعها عن مقطع فتاة الكوراث التي تظهر تبتسم أمام حريق منزل في الحي الذي تقطنه.

وتبلغ كلوي، الآن 10 سنوات، لكنها لاتزال لا تفهم ما يمكن أن تفعله بالأرباح التي ستجنيها من بيع الصورة.

غير أن الأهم بالنسبة لها أن بعض الأموال ستذهب في رحلة إلى عالم والت ديزني، وفق الصحيفة.

وتقول كلوي: “لم أكن أزر مدينة الملاهي من قبل، لذا ستكون هذه هي المرة الأولى”.