قرد يختطف جروا صغيرا.. وفيديو لعملية الإنقاذ

أظهر مقطع فيديو عملية إنقاذ جرو صغير، اختطف من قبل قرد في منطقة تامان ليستاري بوترا في ماليزيا.



وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” والتي نشرت الفيديو، فقد ظل الجرو مع القرد البري مدة ثلاثة أيام.

وبعد سماع صرخات الاستغاثة من الجرو، هرع عدد من سكان الحي القريب من مكان تواجد القرد، لتقديم المساعدة.

وسمع صوت الجرو البالغ من العمر أسبوعين، وهو يئن بين يدي القرد الذي كان يحكم الإمساك به.

ورغم محاولة كثيرين جذب انتباه القرد وجعله ينزل من الشجرة العالية، إلا أنه لم يتحرك، حتى لجأ أحد المتواجدين في المكان إلى إطلاق نوع من الألعاب النارية، الأمر الذي جعل الحيوان يهرب ويرمي الجرو.

وأنقذ عدد من المتواجدين في الموقع الجرو الذي بدا متعبا للغاية، رغم عدم تعرضه لأي خدوش أو إيذاء من جانب القرد.

وأرجع كثيرون سلوك القرد إلى شعوره ربما بالأمومة ورغبته باحتضان كائن صغير، بينما ذهب آخرون إلى القول إنه اختطف الجرو في سبيل الحصول على طعام ممن سيأتي حتما لإنقاذ الحيوان.