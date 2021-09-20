فيديو يحبس الانفاس.. فرنسي يعبر نهرا مشيا على حبل مشدود من برج إيفل

سار المغامر الفرنسي ناثان بولين (27 عاما) على حبل مشدود بطول 700 متر تقريبا، بداية من برج إيفل حتى مسرح شايو على الجانب الآخر من نهر السين في العاصمة الفرنسية، باريس.

وقطع المغامر الشاب، المسافة على الحبل المشدود على ارتفاع 70 مترا، قرابة نصف ساعة حظي خلالها بتصفيق حار من المتابعين لمغامرته.

وأعرب بولين عن سعادته بتحقيق هذه المغامرة، مؤكدا أنه لم يشعر بالتردد من الإقدام عليها أو الخوف من المرتفعات على الإطلاق.

وتشير تقارير صحفية إلى أن الشاب الفرنسي ظل يتدرب 4 سنوات قبل الإقدام على هذه المغامرة التي تزامنت مع الاحتفال بيوم التراث الفرنسي.

وكان بولين قد سجل رقما قياسيا في عام 2017 بعد أن قطع مسافة قدرها كيلومتر واحد مشيا على الحبل داخل المدينة.