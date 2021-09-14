“رياضة دموية مجنونة”.. نحر 1,5 ألف دلفين في مهرجان صيد تقليدي بجزر الدنمارك

أعلنت “جمعية فارو لصيد الحيتان” عن صدمتها بنحر حوالي 1,5 ألف دلفين في مهرجان سنوي تقليدي لصيد الدلافين في جزر فارو الدنماركية شمال المحيط الأطلسي.

وعلق رئيس الجمعية أولافور سورداربيرغ على تداول صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جثث الدلافين المنحورة واصطباغ مياه إحدى جزر الأرخبيل بدم الدلافين المذبوحة.

وقال سورداربيرغ: “علينا أن نذكر أننا لسنا وحيدين على وجه الأرض. على عكس ذلك أصبح العالم اليوم أصغر بكثير والكل يمشي وفي جيبه جهاز تصوير. إنها فرصة رائعة لكل من يريد الإساءة لسمعتنا”.

وأعرب رئيس الجمعية عن قناعته بأنه قد آن الأوان لجعل مسألة صيد الدلافين موضوع مناقشة سياسية.

وذكرت الصحافة الدنماركية أن مهرجان “غريندادراب” الذي يقام سنويا منذ عام 1584، شهد هذا العام نحر 1428 دلفينا دفعة واحدة.

ويحظى التقليد السنوي الذي يقام لاصطياد الحيتان والدلافين، بانتقاد نشطاء البيئة حول العالم، حيث وصفت مجموعة ORCA المعنية بالبيئة هذه الممارسات بأنها “رياضة دموية مجنونة”.

لكن حكومة جزر فارو تقول إن عمليات الصيد تنظم لتقديم الطعام إلى المجتمعات المحلية وتجرى في إطار القانون، وأن الحيتان ليست معرضة للانقراض.

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