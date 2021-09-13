سبتمبر 13, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مفاجأة في بطن تمساح عملاق.. اختراع يعود لآلاف السنين

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فى :منوعات
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مفاجأة في بطن تمساح عملاق.. اختراع يعود لآلاف السنين

صُدم صياد أميركي باكتشافه أشياء قديمة تعود إلى آلاف السنين، في معدة تمساح، اصطاده مؤخرا.

وعثر شين سميث بينما كان يقطع تمساحا عملاقا بطول 13 قدما قام باصطياده، على أشياء قديمة يتراوح عمرها بين 5 و6 آلاف سنة، يحتمل أن سكان أميركا الأصليين كانوا يستخدمونها.

واكتشف سميث وهو يشرّح معدة التمساح، سهما قديما، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.
وبحسب سميث فإنه بعد إطلاع أحد علماء التاريخ على السهم، تبين أنه من أدوات الصيد التي ابتكرها الأميركيون الأصليون وكانوا يستخدمونها في الماضي.

وقال سميث في منشور على صفحته في “فيسبوك”: “لم أتوقع أن يصدقني أحد بشأن اصطيادي لمثل هذا الوحش العملاق، إلا أن الأمر بات أصعب مع عثوري على سهم في بطنه يعود لآلاف السنين”.

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