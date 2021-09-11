موظف حكومي نجا من “11 سبتمبر” يحوّل الذكرى إلى “يوم حب”

عانى موظف حكومي نجا من أحداث 11 سبتمبر 2001، من الآثار السلبية للهجوم على مدى 19 عاما، لكن هذه السنة، قرر تحويل الذكرى العشرين إلى “يوم لن ينساه”.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن رئيس البحرية الأميركية كريس أكيرز كان يتواجد في البنتاغون يوم 11 سبتمبر 2001، عندما اصطدمت طائرة أميركية مختطفة بالمبنى، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 64 شخصا و125 آخرين كانوا داخل مقر وزارة الدفاع.

وكان رئيس البحرية الأميركية من بين الكثيرين الذين نجوا من الحادث.

وبعد كل عام، تحل الذكرى السنوية للأحداث المؤلمة، فيجد أكيرز نفسه “مكتئبا” وغير قادر على طي الصفحة، لكن ذكرى هذه السنة ستكون مختلفة تماما.

وأوضحت الصحيفة أن كريس قرر أن يجعل الذكرى العشرين “يوما سعيدا” بالنسبة له، حيث سيتزوج من خطيبته أليشا هاجيلي.

والتقى أكيرز بهغجيل (39 عاما) في إحدى مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي عام 2019، وخُطِب الاثنان في الصيف الماضي.

وقال في تصريح صحفي: “قررنا أن نحيي ذلك اليوم ونحوله إلى يوم حب ويوم يستحق الاحتفال”.

وأضاف: “على مدى 19 عاما، كنت أنتظر أن يعيدوا نفس الهجوم في نفس اليوم.. إذا فعلوا ذلك في 11 سبتمبر 2001، فيمكنهم فعل ذلك مرة أخرى في 11 سبتمبر 2002”.