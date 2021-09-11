أمريكي يربح مليون دولار في اليانصيب بنفس يوم افتتاحه ورشة لإصلاح السيارات

ربح مواطن أمريكي مليون دولار في اليانصيب في نفس اليوم الذي افتتح فيه هو وزوجته ورشة لإصلاح السيارات.

واشترى براين وودل البالغ 46 عاما من عمره والمقيم في ولاية فلوريدا تذكرة يانصيب بقيمة 5 دولارات من متجر في كالاهان.

وقال وودل في بيان صحفي أرسلته هيئة يانصيب فلوريدا: “أحب العمل على المركبات وكان حلمي دائما أن أمتلك ورشة الإصلاح الخاصة بي. في نهاية يومنا الأول، توقفت عند متجر سيركل كي للحصول على بعض الأشياء وحصلت على تذكرة يانصيب. وهكذا فزنا بمليون دولار!”.

وقالت هيئة اليانصيب إنه اختار أن يتلقى دفعة واحدة بمبلغ إجمالي قدره 880 ألف دولار.

ومن المقرر أن يحصل متجر “سيركل كي” على عمولة إضافية قدرها 2000 دولار مقابل بيع التذكرة الفائزة.

المصدر: “أسوشيتد برس”