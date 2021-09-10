رجل يحنّط والدته المتوفاة ليستمر في تقاضي مخصصاتها

أعلنت الشرطة النمساوية، أنها اكتشفت جثة امرأة ثمانينية توفيت قبل أكثر من عام، حنّطها نجلها داخل قبو في منطقة تيرول، لأنه أراد الاستمرار في تقاضي بدلات الإعانات الاجتماعية المخصصة لها.

وأفادت الشرطة في بيان، بأن ”التحقيقات كشفت أن هذه المرأة البالغة 89 عامًا، توفيت في حزيران/ يونيو 2020، واحتفظ الرجل -البالغ 66 عامًا- بجثمانها، من أجل الاستمرار في تلقّيه إعانات“.

واعترف المشتبه به عندما أوقفته الشرطة، بأنّه جمّد جثة والدته التي كان يسكن معها بالقرب من انسبروك، للتأكد من عدم انبعاث أي رائحة منها، ولفّها بضمادات لامتصاص سوائل الجسم.

وأوضح المسؤول عن خلية الشرطة المتخصصة بقضايا الاحتيال على الإعانات الاجتماعية، هيلموت غوفلر، للقناة التلفزيونية ”أو أر أف“ أن الرجل ”غطّى والدته بطبقة من فضلات القطط، وبعد ذلك حُنّطت الجثة“.

وعندما كان شقيق الرجل يسأله عن وضع والدتهما، كان يدّعي أنّ العجوز التي كانت تعاني الخرف، وقلّة إحاطة عائلتها بها، أُدخلت المستشفى.

وطلب ساعي بريد جديد، كان يتولى تسليمه البدلات المالية شهريًا، أن يرى المستفيدة من الإعانات الاجتماعية، غير أنّ الابن رفض ذلك، فما كان من الساعي إلا أن قدّم تقريرًا عن الموضوع.

واكتشفت الشرطة الجثّة السبت الماضي، فيما وُجهت إلى الابن تهمة الاحتيال على الإعانات الاجتماعية، وإخفاء جثة.