ترددت الى منزله لحفظ القرأن.. رجل دين يعتدي جنسيا على طفلة عمرها 10 سنوات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية بمحافظة الدقهلية في مصر حبس إمام وخطيب مسجد بإحدى القرى 15 يوما، بعدما اتهمته ربة منزل “بالتعدي الجنسي على ابنتها”.

وقالت الأم إن الإمام هتك عرض طفلتها الصغيرة التي لا يتعد عمرها 10 سنوات حيث ترددت على منزل المتهم لحفظ القرآن الكريم.

ونفى المتهم في أقواله تعديه على الطفلة جنسيا، وأكد أن ما حدث “لم يتعد سوى التلامس والقبلات فقط”.

وأكدت الأم في أقوالها أن ابنتها كانت تتردد على منزل المتهم لحفظ القرآن الكريم إلا أنه تخلى عن آدميته، وبدأ هتك عرض طفلتها حتى علمت هي بما يحدث، فأبلغت الشرطة.

وأوضحت الأم، أن المتهم هتك عرض طفلتها عقب انصراف باقي الأطفال، واستغل أن والد الطفلة متوفى وأنها يتيمة، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.