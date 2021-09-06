فيديو: العثور على طفل يبلغ 3 سنوات بعد 3 أيام من اختفائه في غابة أسترالية

أظهرت لقطات مصورة، اللحظات الأولى التي تم فيها العثور على أنطوني الفلك، وهو طفل يبلغ 3 أعوام، كان يشرب الماء من جدول، اليوم الاثنين، بعد ثلاثة أيام من البحث المتواصل عنه في غابة أسترالية.

ووفقا لعائلة الفلك، اختفى الطفل المصاب بالتوحد من منزل العائلة، يوم الجمعة الماضي.

وقالت تريسي تشابمان، مفتشة الشرطة إن طاقم مروحية تابعة للشرطة عثر على الطفل صباح يوم الاثنين على بعد حوالي 470 مترًا من منزله الريفي الواقع في قرية بوتي، شمال سيدني.

وأضافت تشابمان، إن قدرة الطفل على إيجاد مياه كانت عاملاً رئيسياً في نجاته، بسبب خطر الإصابة بالجفاف. حيث تنخفض درجات الحرارة خلال الليل في المنطقة إلى 6 درجات مئوية.

ونقل الطفل الذي وصفت حالته الصحية بالجيدة إلى المستشفى للمراقبة.