سبتمبر 05, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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ثلاثيني يختطف ويغتصب فتاة داخل كراج للسيارات على مدى أيام.. والشرطة توضح

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فى :منوعات
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ثلاثيني يختطف ويغتصب فتاة داخل كراج للسيارات على مدى أيام.. والشرطة توضح

أعلنت السلطات الأمنية الروسية، السبت، اعتقال رجل بتهمة اختطاف واغتصاب فتاة على مدى أكثر من أسبوع في مدينة نيجني نوفغورود شرقي موسكو.
وقالت الشرطة بمدينة نيجني نوفغورود، انه تم القاء القبض على رجل بتهمة اختطاف واغتصاب فتاة بالغة من العمر 23 عاما، على مدى أكثر من أسبوع.
وأوضح المحققون، أن فتاة تدعى يليزافيتا بابيكوفا، تعرفت على رجل بالغ من العمر 39 عاما في مواقع التعارف. والتقيا لأول مرة في 24 آب الماضي. وبعد ذلك قام الرجل بنقلها في اتجاه مجهول.
وتمت عملية البحث عن الفتاة المفقودة بمشاركة رجال الشرطة والمتطوعين.

وعثروا عليها في الطبق السلفي في كراج للسيارات.

وتحدثت الفتاة المتضررة أن الرجل خطفها وهددها بالسكين. وفتحت الشرطة قضية جنائية في هذا الحادث.

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