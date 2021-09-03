قصة مثيرة.. رجل يعود الى الحياة بعد وفاته بثلاث سنوات

ذكرت وسائل إعلام محلية سورية، أن شخصا بريف حماة تم العثور عليه حيا بستشفى في حماة بعد أن أعلن ذووه عن وفاته منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة لمستشفى ابن خلدون الدكتور محمد بسام حايك لصحيفة “الوطن” السورية، أن المريض في العقد الرابع من عمره أحضر كمجهول للهوية من ريف حماة عن طريق الشرطة إلى المستشفى، وجرى قبوله في 20 فبراير/شباط من العام 2018 بعد الفحص الطبي الأولي الذي كشف أنه يعاني من نوبة ذهنية حادة تستوجب قبوله لحين استقرار حالته واستعادته لعافيته، وقدم له العلاج الدوائي النوعي مصحوبا بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية و النفسية و خدمات العلاج السلوكي المعرفي اللازمة.

وأشار حايك إلى أنه، وبعد تحسن حالة المريض النفسية، وبمتابعة مستمرة من قبل الفريق الطبي المعالج، تمٌكن المريض من تزويد الفريق الطبي ببعض المعلومات عن منطقة سكنه بشكل تقريبي، وبالتنسيق بين مكتب شؤون المرضى وفريق الدعم النفسي والاجتماعي في المستشفى، جرى التواصل مع أهالي المنطقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمت معرفة عنوان الأهل والتواصل معهم من قبل الفريق المختص.

وأضاف أن أهل المريض حضروا وتعرفوا على المريض بعد الصدمة لاعتقادهم بوفاة ابنهم حيث أقاموا له مجلس عزاء حينها على اعتبار أنه متوفى، وأعربوا عن شكرهم وامتنانهم العميق لجميع العاملين.