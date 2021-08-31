انتقما من ابنتهما بطريقة مروّعة… كبلاها بجنزير وعذباها وأرغماها على تناول مادة سامة!

وتمكنت مباحث مركز قوص في مصر، من ضبط عامل وزوجته بتهمة وضع مادة سامة لابنتهما بعد تقييدها في المنزل، لرفضها الزواج من أحد أقاربها، ونقلت إلى المستشفى.

وكشفت تحريات المباحث أن والد المجني عليها وأمها كبلاها بجنزير وقاما بتعذيبها ووضعا مادة سامة لها بصبغة الشعر، وأرغماها على تناولها للتخلص منها.

القصة كشفتها الفتاة خلال التحقيقات التي أجريت معها في مستشفى قوص المركزي، بعدما تلقت العلاج ونجح الأطباء في إنقاذ حياتها.

وأشارت التحريات إلى أن الفتاة تركت المنزل من أيام وظلت غائبة 10 أيام متواصلة حتى استقرت لدى إحدى الأسر في القاهرة، وأعلن رب الأسرة عن مكان وجود الفتاة على الفيسبوك وفق بياناتها في البطاقة، وذهب ذويها وتم جلبها وعادت إلى المنزل، وتبين أنها هربت لرفضها الزواج من أحد الأشخاص.