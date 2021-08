بعد 30 عاما .. الطفل العاري في غلاف أشهر ألبومات الروك يقاضي الفرقة بتهمة الاستغلال الجنسي

يقاضي سبنسر إلدن، الذي ظهر كطفل عار على أحد أغلفة الألبومات الأكثر شهرة في موسيقى الروك Nevermind، فرقة نيرفانا، مدعيا أنه تعرض للاستغلال الجنسي عندما كان طفلا.

وفي الدعوى القضائية المرفوعة في محكمة مقاطعة في كاليفورنيا ضد العديد من الأطراف، بما في ذلك أعضاء فرقة نيرفانا، وأرملة كورت كوبين، كورتني لوف، وشركات التسجيل التي أصدرت أو وزعت الألبوم في العقود الثلاثة الماضية، يزعم إلدن أن المتهمين أنتجوا مواد إباحية للأطفال مع الصورة التي يظهر فيها وهو يسبح عاريا باتجاه ورقة دولار مع ظهور عضوه التناسلي.

Traded on the ‘Nirvana baby’ nickname all his life and happy to recreate the image for a payout but now wants financial redress for emotional damage. 🤔 #NeverMind #nirvana pic.twitter.com/L5Q5UglRG2

— outdoorshuman (@outdoorshuman) August 25, 2021