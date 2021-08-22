تجربة مرعبة.. محمية طبيعية تضع زوارها في أقفاص بين الأسود المفترسة

ابتكرت محمية طبيعية للحيوانات المفترسة طريقة غريبة لتقديم تجربة جديدة ومرعبة لزوارها، من خلال وضعهم في أقفاص مغلقة، وسط البرية، في ضيافة الأسود والنمور المفترسة الطليقة.

وتستضيف محمية الأسود ”غلين غاريف“ في منطقة ”هاريسميت“ بجنوب أفريقيا، الزوار، بالوقوف داخل قفص، لرؤية وتصوير الأسود الأفريقية المذهلة بطريقة ”آمنة وإنسانية“، بحسب صحيفة ””ديلي ميل“ البريطانية.

وشاركت سوزان سكوت، (53 عاما) وهي مصورة ومديرة الشركة غير الربحية، هذه الصور المذهلة التي تظهر عشاق الحيوانات المحظوظين وهم يلتقون بهذه الأسود.

وقالت سوزان ”نحن نقدم هذه التجربة منذ ما يقرب من عامين، وسلامة كل من ضيوفنا والقطط الكبيرة هي الأولوية القصوى“.

وأضافت ”تم التبرع بقفص التصوير الأصلي لنا من قبل مصور ألماني محترف يزورنا بانتظام، وقمنا بتجربته بعد عرض تلفزيوني ألماني تم تصويره هنا باستخدام مكعب زجاج شبكي“.

وأكدت مديرة المحمية أن مهندسا يقوم بفحص المكعب بانتظام للتأكد من قدرته على حمل الوزن بأمان في حالة قفز أسد فوقه، موضحة أن هذه التجربة توفر للأسود تحفيزا عقليا وجسديا، وهو أمر جيد لأي حيوان في الأسر، على حد تعبيرها.

وتابعت سوزان ”كملاذ غير هادف للربح يعتمد فقط على التبرعات، توفر لنا قيمة ارتياد المكعب دخلا صغيرا يساعدنا بشكل مباشر في إطعام وحماية الأسود“.

واختتمت ”نتوقع وصول 17 أسدا آخر في وقت لاحق من العام الجاري ونحن حاليا في طور عملية إنقاذ لها من حديقة حيوان مغلقة في الشرق الأوسط“.