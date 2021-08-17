أغسطس 18, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

حبس طبيب أمريكي لمدة 59 عامًا لسبب مرعب

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فى :منوعات
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حبس طبيب أمريكي لمدة 59 عامًا لسبب مرعب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، توقيع عقوبة الحبس لمدة 59 عاما على طبيب من ولاية فرجينيا بعد أن قام بعمليات إزالة الرحم دون رجعة وعمليات جراحية غير مناسبة للعقم وجراحات أخرى غير ضرورية على مرضاه.
وذكرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن الطبيب جافيد بيرويز اُتهم في نوفمبر 2019 بالاحتيال في الرعاية الصحية وإصدار تصريحات خاطئة حول شئون الرعاية الصحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القضية ضد بيرويز، البالغ من العمر 71 عاما، جاءت من عدة شكاوى من مرضى مختلفين، حيث قالت إحدى السيدات إنه أزال قنوات فالوب من جسمها دون الحصول على موافقتها أولا ما جعلها غير قادرة على الحمل الطبيعي.

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