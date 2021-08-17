وظيفة براتب 77 الف دولار سنويا لمدير مدرسة! ما القصة؟

تبحث جزيرة بريطانية نائية حاليا عن مدير مدرسة لا يزيد عدد طلابها على ثلاثة.



وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن جزيرة فير إسلي الواقعة في بحر الشمال يسكنها فقط 60 شخصا فقط وتتبع بريطانيا.

وتعتبر أبعد جزيرة بريطانية مأهولة عن البر الرئيسي في المملكة المتحدة.

وتبحث الجزيرة النائية الآن عن مدير يدير المدرسة المتناهية الصغر، حيث لا يوجد فيها سوى موظفين و3 طلاب فقط.

ووصفت الوظيفة بأنها “فرصة العمر”، التي ستمنح الفائز فيها صلاحية إدارة مدرسة ابتدائية غريبة من نوعها.

وسيعمل المدير لمدة 35 ساعة في الأسبوع، وسيتلقى راتبا يصل إلى 56 ألف جنيه إسترليني سنويا (77 ألف دولار)”.

وتأتي هذه الوظيفة والبدلات المخصصة لها بدعم من الحكومة الأسكتلندية لتشجيع الناس على تولي الوظائف في الجزر البعيدة.