فيديو مروع.. صاعقة رعدية تقتل 550 رأسا من الأغنام جورجيا

تسببت صاعقة رعدية، ضربت منطقة نينوتسميندا جنوبي جورجيا، في نفوق 550 رأسا من الأغنام.

وقال نائب رئيس بلدية نينوتسميندا، ألكسندر ميكيلادزه “كانت هناك صاعقة رعدية قوية في الليل، وفي الصباح كانت هناك مكالمة من مزارع محلي أبلغت عن نفوق عدة مئات من الأغنام”.

وأضاف ميكيلادزه لـ “سبوتنيك”: “بصراحة هذه أول حالة. لم نسمع من قبل أن صاعقة رعدية يمكنها قتل هذا العدد الهائل من الأغنام”.

وأكد ميكيلادزه على أن مكتب العمدة سيقدم الدعم، بعد معاينة الخبراء للحادثة وتحديد سبب النفوق الجماعي بدقة “.

ويبلغ متوسط تكلفة الخروف الواحد 350 لاري (أكثر من 110 دولارات)، بسعر الصرف الحالي، وبهذا تبلغ الخسارة أكثر من 60 ألف دولار.

في وقت سابق، لقي أحد سكان قرية تافريتشانكا في إقليم بريمورسكي حتفه بسبب صاعقة رعدية أثناء اصطياد قناديل البحر.

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