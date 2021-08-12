3 أشخاص بفرنسا معرضون للسجن لجمعهم التوت الأزرق

قالت مديرية الدرك في جبال الفوج، إن عناصرها في مدينة ريميرمون (شمال شرق فرنسا) اعتقلوا ثلاثة أشخاص، لأنهم جمعوا حوالي مئة كلغم من التوت الأزرق.

ولا يسمح القانون الفرنسي للشخص الواحد، بجمع أكثر من 10 كلغم من هذه الثمار البرية.

وذكرت المديرية، في بيان أن الشرطة عثرت لدى الموقوفين على 96 كلغم من التوت الأزرق. وقال البيان: “تتمتع هذه الثمار بشعبية كبيرة بين السكان، لكن بضع مئات من الغرامات تكفي لصنع الكعكة المفضلة منها”.

ويمنع القانون الفرنسي جمع هذه الثمار البرية، في فترة الليل، ويسمح للشخص الواحد بجمع ما لا يزيد عن 10 كلغم منها (3 كلغم في مناطق المحميات الطبيعية). ويعتبر جمع كميات كبيرة منها، بمثابة السرقة التي يعاقب القانون عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو.