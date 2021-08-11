طفلة بامبرز جديدة.. شاب يهتك عرض رضيعة في مصر

ألقت السلطات المصرية القبض على شاب هتك عرض رضيعة عمرها 4 أشهر في منطقة الجيزة جنوب القاهرة معيدا للأذهان واقعة مماثلة حدثت قبل 4 سنوات في محافظة الدقهلية وتم إعدام مرتكبها.



في التفاصيل، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من والد الرضيعة باعتداء شاب عمره 20 عاما على ابنته محدثا بها نزيفا حادا وتم نقلها للمستشفى في حالة سيئة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهم كان يساعد والد الطفلة في تنظيف منزله، وقامت الطفلة بالبكاء فطلب منه والدها أن يقوم بإعطائها لوالدتها، إلا أنه خرج بها من المنزل واعتدى عليها أسفل سلم العقار وضبطه الجيران بعد سماعهم صراخ الرضيعة.

تم ضبط المتهم وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.

وكانت مصر قد شهدت واقعة مماثلة في محافظة الدقهلية عام 2017 قام خلالها شاب ثلاثيني بخطف واغتصاب طفلة تبلغ من العمر عامين، فيما عرفت حينها بقضية “طفلة البامبرز”، وقضت محكمة النقض المصرية، في العام الماضي، بإعدامه شنقا.

وتفجرت القضية في مايو 2017 بعد تعرض الطفلة جنا محمد السيد، 20 شهرا، لعملية خطف واغتصاب على يد إبراهيم إبراهيم محمود الرفاعي، 34 عاما، بقرية ديملاش التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

واختطف المتهم الطفلة عندما كانت تلهو أمام منزلها، و شاهدت الواقعة جارة الطفلة واستدعت والدتها وأخبرتها بالواقعة، وبعد البحث عن الطفلة وجدتها في منزل المتهم، وقد أصيبت بنزيف حاد وتم نقلها للمستشفى، وضبط المتهم حال هروبه.

وتمكنت قوات الأمن، من ضبط المتهم، الذي اعترف بجريمته، وأنه استدرج الطفلة أثناء لعبها أمام منزلها وقت صلاة الجمعة إلى إحدى الغرف المهجورة، وقام بالتعدي عليها جنسيا حتى نزفت الدماء، وفر هاربا.