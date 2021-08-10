اصطحب “ثعبان كوبرا” معه.. سائق أجرة مصري يتسبب بمقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة

تسبب سائق سيارة أجرة في مصر، بمقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة، بسبب “ثعبان كوبرا” خرج من صندوق السيارة الخلفي وهاجم المسافرين ثم قضى على السائق نفسه.

الحادثة وقعت على الطريق الزراعي بمحافظة كفر الشيخ نهاية يونيو الماضي، وتفاصيلها بدأت بقرية الوفاء “بقسم العامرية ثان الإسكندرية”، ففي تمام الرابعة عصرا يوم السبت 26 يونيو 2021 جمعت الصدفة رجلا وزوجته وسيدة أخرى مع خالتها المسنة، واستقلوا جميعا سيارة أجرة التي كان يوجد خلف مقودها السائق الذي أوصاه شريكه في ملكية السيارة أن يرسل إليه “ثعبان كوبرا”، وفق ما نقلته صحيفة “اليوم السابع”.

وركب الأربعة في سيارة واحدة وتحركت بهم من موقف الإسكندرية إلى كفر الشيخ عبر الطريق الزراعي، وأثناء الرحلة تلقى السائق اتصالا هاتفيا وتبين أنه شريكه في السيارة، وذلك للاطمئنان على “ثعبان الكوبرا” الذي طلبه منه فيخبره بأن الثعبان بخير ومتواجد داخل كرتونة في صندوق السيارة، وأنه في الطريق إليه بمجرد الوصول من السفر.

زحف الثعبان وقتلهم جميعاً

وفجأة بمجرد انتهاء المكالمة، خرج ثعبان “الكوبرا” من محبسه وزحف تحت فرش السيارة وهاجم الركاب وقتلهم ثم خرج للسائق من دواسة البنزين، وهجم عليه لتصطدم السيارة بحاجز خرساني وسيارة أخرى، مما أدى إلى وفاة 5 أشخاص من بينهم السائق.

وبمجرد وقوع الحادث خرج “ثعبان الكوبرا” من السيارة محاولا الهروب إلا أن المواطنين انقضوا عليه وقتلوه.

وشدد أهل الضحايا خلال التحقيقات على أن الحادث لا يمكن أن يغلق باعتباره قضاء وقدرا، لأن السائق كان مشاركاَ في تلك الجريمة ولولا وفاته لوجهت له تهمة القتل، وذلك لأنه على علم بمدى خطورة “ثعبان كوبرا سام” داخل السيارة.