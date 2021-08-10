أميركا: مقتل 3 أشقاء بالطريقة نفسها خلال أسبوع واحد

توفي ثلاثة أشقاء بالطريقة نفسها خلال أسبوع واحد في ولاية نورث كاورلينا الأميركية.

حيث تعرض الشقيقان بابلو تيكيرام أوس (29 عاما) وخوسيه تشيلامبالام تيكيرام أوس (20 عاما) عندما كانا يحييان مراسم تأبين شقيقهما بالتزار، الذي قتل نهاية الشهر الماضي بعدما صدمه قطار، للاصطدام أيضا مما أدى إلى وفاتهما بعد أسبوع بالضبط على وفاة أخيهما.

وقال الرقيب في الشرطة آدم جونز، إن “الرجلين كانا يحييان ذكرى مرور أسبوع على وفاة أخيهما، في الموقع الذي قتل فيه”، بحسب ما نقلت عنه قناة CNN الأميركية.

وأضاف جونز: “لسوء الحظ، صدم الشقيقان أيضا بقطار أثناء سيرهما على الأقدام، وتوفيا متأثرين بجروحهما بسرعة كبيرة”.

وتشهد أكثر من ولاية أميركية، ارتفاعا في حوادث صدم القطارات ولأسباب مختلفة، فيما تحذر الشرطة المحلية من إقامة نشاطات على سكك الحديد، أو وجود بعض المشاة بحالة سكر تمنعهم من الابتعاد عن السكة لحظة وصول القطار وغيرها من الاسباب.