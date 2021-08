شاهد المنزل البسيط لإيلون ماسك، أغنى رجل في العالم!

كشف إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، عن منزله الصغير الجاهز في مدينة بوكا تشيكا بولاية تكساس، والذي تبلغ تكلفته 50 ألف دولار.

وقال ماسك في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر”: “بيتي الأساسي هو حرفيًا منزل بحوالي 50 ألف دولار في بوكا تشيكا/ستاربيس أستأجره من سبيس إكس. إنه أمر رائع نوعًا ما”.

وأضاف: “المنزل الوحيد الذي أملكه هو دار المناسبات في منطقة الخليج. إذا قمت ببيعه، فسيقل استخدام المنزل ما لم تشتريه عائلة كبيرة، وهو ما قد يحدث في يوم من الأيام”.

Elon Musk lives very modestly by billionaire standards. Only 1 residential house (plus 1 for events).@ElonMusk uses less resources than most multi-millionaires despite working way harder.

Plus $ sitting in stocks, makes each $ outside worth more exactly proportionally.

— Matt Wallace ⚠️ (@MattWallace888) June 9, 2021