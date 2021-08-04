بالصور: العثور على سلحفاة برأسين متصلين في شواطئ اميركا

شاهد بالصور وفي اكتشاف نادر.. العثور على سلحفاة برأسين متصلين في شواطئ اميركا

عثر على سلحفاة ذات رأسين متصلين على شاطئ ساوث كارولينا فيما وصف بأنه “اكتشاف نادر للغاية”.

وفي التفاصيل، فقد اكتشف حراس ومتطوعون في Edisto Beach State Park السلحفاة الصغيرة الفريدة عندما كانوا يجرون عملية جرد روتينية لأعشاش السلاحف.

وقالت “ساوث كارولينا ستيت بارك” في بيان على فيسبوك إنه بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من ظهور علامات على تكوّن عشّ سلاحف بحرية، حفر فريق المتطوعين إلى أسفل لتحديد مدى توفير المكان لظروف الحياة لصغار السلاحف.

ويتم احتساب الصغار التي خرجت من البيض وتلك التي ماتت لتقييم احتمالية التكاثر في العش بالقدر الكافي.

وأثناء إجراء الجرد، يوم الأربعاء الماضي، عثر الفريق على ثلاثة من صغار السلاحف البحرية ضخمة الرأس التي لا تزال على قيد الحياة، ولكن برز أحدها على وجه الخصوص لأنه كان برأسين.

ووفق البيان، عثر على سلاحف أخرى ذات رأسين في ساوث كارولينا خلال السنوات الماضية.

وبعد توثيق الاكتشاف النادر بأخذ الصور، تم إطلاق المخلوقات الصغيرة الثلاثة في المحيط وفق موقع “ميرور”.