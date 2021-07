بالفيديو.. رعب فيلم “كوكب القردة” يتحول لحقيقة في تايلاند

في مشهد أشبه بمشاهد أفلام “نهاية العالم”، أو سلسلة أفلام “كوكب القردة”، تجمعت المئات من القردة بشكل مخيف وسط شوارع تايلاند، وأوقفت حركة المرور.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أدى نقص السياح الذين يطعمون القرود، بسبب جائحة فيروس كورونا، إلى “تمرد” القردة في تايلاند.

GANG WAR #Thailand Rival Gangs Of Monkeys Cause Chaos At A Road Junction In #Lopburi As They Fight For Food. Normally, Thousands Of tourists Would Feed The Wild Monkeys But #Covid_19 Has Kept Them Away. pic.twitter.com/Np8ifwfvjz

وأوقف تجمع القردة “الشرسة”، التي دخل بعضها في “معارك”، إلى إيقاف حركة المرور في أحد شوارع تايلاند، لفترة من الوقت.

ووفقا لأحد الشهود: “لقد سمعناهم وهم يصرخون، لقد انتشروا بسرعة في الشارع، وبدأ بعضهم بالقتال والمصارعة”.

وأكد سكان المدن التايلندية، أن القردة أصبحت أكثر شراسة، منذ غياب السياح عن البلاد، بسبب جائحة كورونا.

Hundreds of hungry monkeys were seen brawling over food in #Thailand as the pandemic causes a drop in tourists who usually feed them.

According to local media, the animals were from “rival gangs” made up of monkeys who dwell in the city and those from the temple areas.#thai pic.twitter.com/rajO394EOB

— 5 News Australia (@5NewsAustralia) July 27, 2021