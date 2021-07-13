شاهد معجزة أبقت الجميع أحياء من حادث قاتل

حدث بعد ظهر الأحد الماضي في سنغافورة، ما يؤكد أن الحياة معلقة بشعرة في أي مكان وزمان، ولولا العناية الإلهية لما تمكنت من الصمود أمام أي حادث، كالذي تعرض له سائق بقي وركاب حافلته على قيد الحياة بعد أن صدمت حافلتهم حافلة أخرى، فكاد يقضي وغيره في الشارع مضرجاً تحت العجلات، أو من الصدم الشديد.

إلا أن البالغ 65 سنةـ خرج من دون أن يصيبه أي شر، تماماً كما الشعرة من العجين، بحسب ما يظهر في فيديو، والتقطت ما فيه كاميرا للمراقبة العامة في محطة للحافلات وسط العاصمة، واسمها سنغافورة أيضاً.

كان في حافلته وبالتي صدمتها 15 راكباً، لم يصب أي منهم أيضاً بأذى. مع ذلك تم نقلهم إلى مستشفى قريب للمراقبة الطبية فقط. كما تم نقل بعض المارة الذين شعروا بصدمة نفسية من الصدام المفترض أن يكون قاتلاً جماعياً بين الحافلتين، وفقاً للوارد اليوم الثلاثاء بصحيفة The Straits Times المحلية.

قالت الصحيفة بخبرها إن رجال الإنقاذ دخلوا من الزجاج الخلفي المحطم لإحدى الحافلتين، لإنقاذ 9 ركاب كانوا فيها وإخراجهم منها سالمين. أما السائق المسبب للحادث، فاعتقلوه بتهمة “عمل متهور تسبب بإصابات خطيرة” فيما خرج بريئاً من التهمة سائق الحافلة الذي نراه ينقلب على الأرض في الفيديو، وتمر من فوقه الحافلة التي صدمته، من دون أن يلمسه أي جزء فيها.