دومينوز بيتزا تعتذر بعد وجبة “أهانت إيطاليا وإنجلترا”

اضطرت سلسلة مطاعم “دومينوز بيتزا” لتقديم اعتذار، بعد تغريدة لأحد المتابعين اعتبر فيها أن أحد منتجات المطعم “إهانة لكل من إيطاليا وإنجلترا”.

ويبدو أن أحد أفرع “دومينوز بيتزا” في اليابان حاول مواكبة الأحداث، فأعلن عن بيتزا جديدة مزينة بشرائح السمك والبطاطا.

والبيتزا أكلة إيطالية، أما شرائح السمك والبطاطا فهي الأشهر في إنجلترا، علما أن منتخبي البلدين خاضا الأحد نهائي بطولة أوروبا التي توجت بها إيطاليا بركلات الترجيح.

ومع إطلاق بيتزا بشرائح السمك والبطاطا، رأى أحد المتابعين أنها “طبق يهين كلا من إيطاليا وإنجلترا”، على اعتبار أنها ليست بيتزا أصلية، وكذلك ليست وجبة سمك وبطاطا أصلية.

وأثار ذلك ضجة كبيرة على الإنترنت، لدرجة أن الحساب الرسمي لـ”دومينوز بيتزا” في اليابان اعتذر بعد تغريدة المتابع.

ورد الحساب الرسمي قائلا: “نأسف لأن بيتزا السمك والبطاطا المقلية لدينا تسببت في الكثير من المتاعب. نعتقد أنها لذيذة للغاية. إذا كنت في اليابان وترغب في التحدي، فأخبرنا بذلك”.

وأضاف موجها حديثه للمتابع صاحب التغريدة الأولى: “قد نتمكن من تدبير الأمور حتى يمكننا تقديمها لك مجانا”.