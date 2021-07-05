لاعب كرة قدم يطلب الزواج من صديقته في الملعب أمام الجماهير (فيديو)

قام حساني دوتسون لاعب فريق مينيسوتا يونايتد إف سي في الأمريكي بطلب الزواج من صديقته بيترا فوكوفيتش، بعد نهاية مباراة لفريقه في الدوري.

حساني دوتسون قام بالركوع أمام بيترا فوكوفيتش ليطلب الزواج منها، بعد التعادل 2-2 بين مينيسوتا يونايتد وسان خوسيه إيرثكويكس.

أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة التي انتهت بنتيجة 2-2، وبينما كان اللاعبون على وشك التوجه إلى غرفة خلع الملابس، فاجأ لاعب الوسط الأمريكي شريكته بيترا فوكوفيتش بخاتم خطوبة وطلب رسمي للزواج.

الكرواتية بيترا فوكوفيتش قالت ”نعم“ على عرض الزواج وغادرت الملعب بصحبة صديقها بعد ذلك بسعادة.

في كثير من الأحيان رأينا مشجعًا يدخل الملعب أو لاعبا يحرز هدفًا بمجهود خرافي في الدوري الأمريكي (MLS) لكن ما حدث السبت الماضي فاق أي شيء، لم يكن لدى لاعب كرة القدم حساني دوتسون فكرة أفضل من تقديم عرض لشريكه بعد 90 دقيقة بين مينيسوتا وسان خوسيه إيرثكويكس.

ولعب حساني دوتسون صاحب الـ23 عامًا 10 مباريات حتى الآن في موسم 2021 بالدوري الأمريكي لكرة القدم، ولعب 826 دقيقة ولديه هدف واحد.

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