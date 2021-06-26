زوج أحلام يعلّق على صور القبلات مع زوجته

رد مبارك الهاجري زوج النجمة الإماراتية أحلام الشامسي، على سؤال لبرنامج “جاني الكلام”: “ايش نفهم من هذه الصور كلها بوس وقبلات ما في خصوصية؟” في إشارة الى فيديوهات جمعت الهاجري والشامسي أخيراً وتضمنت بعض القبل والأحضان.

وقال الهاجري: “يا اخي هذه فنانة وزوجتي يا اخي نحن عندنا حياتنا بهذا الشكل (…) أنا مو انسان عادي وهذه شخصية عامة مو انسانة عادية فنحن هذه حياتنا”، مضيفاً عن القبل: “هذه حب على الراس طبيعي”.

وحول إعجابه بصورة لكيم كرداشيان، أجاب الهاجري بأنه “يستثمر بعض أمواله في شركة مستحضرات تجميل، ما يضطره الى متابعة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية”.

وجاء هذا الحوار بعد احتفال أحلام بذكرى زواجها الـ 18، من الهاجري، حيث نشرت صورة جمعتهما معاً وعبّرت من خلالها عن حبّها الكبير له، وأرفقتها بهذه الكلمات: “كلّ عام وإنت الروح والقلب وعيوني اللي أشوف بها حبيبي مبارك. أحمد الله كلّ يوم على نعمة اسمها مبارك الهاجري، شكراً لأنك اخترتني من بين الكل. شكراً على السعادة اللي تعطيني اياها كل يوم. شكراً على فاهد وفاطمة ولولو. شكراً على وجودك بحياتي”.