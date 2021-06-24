يونيو 24, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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هندي يستأجر فريقا من الحراس ويعلق كاميرات مراقبة لحراسة أغلى مانجو في العالم

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فى :منوعات
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هندي يستأجر فريقا من الحراس ويعلق كاميرات مراقبة لحراسة أغلى مانجو في العالم

استأجر الهندي فيكاس داس عددا من السكان المحليين لحراسة شجرة مانجو من صنف “ميازاكي”، وهو أغلى صنف من المانجو في العالم.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن الرجل وهو من سكان ولاية بيهار الهندية قوله، إن “هذا هو أغلى مانجو في العالم، ويسمونه “بيض الشمس”، وهو ينمو في مقاطعة ميازاكي اليابانية. وهذه الشجرة عمرها 25 سنة، وأهداها أحدهم لابنة العضو السابق في المجلس التشريعي للولاية”.

وأشار إلى أن الشجرة تحت حراسة السكان المحليين ومراقبة الكاميرات.

وأضاف أن هذا الصنف من المانجو يتميز بذوق ورائحة خاصين، وهو لا يخطط لبيعه في السوق، بل سينظم مزادا لبيعه.

يذكر أن المانجو من صنف “ميازاكي” مصدره اليابان، وتزيد كمية السكر في هذه الفاكهة بنسبة 15% تقريبا على ما هو في الأصناف الأخرى من المانجو.

وتتراوح قيمة هذا الصنف من المانجو في الهند ما بين 8 آلاف و270 آلف روبية (من 107 إلى 3600 دولار) للكيلوغرام.

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