شاب برتغالي يعثر على رسالة داخل قارورة قطعت مسافة 2400 ميل عبر المحيط الأطلسي (صور)

عثر شاب برتغالي على رسالة داخل قارورة قطعت مسافة 2400 ميل على الأقل كتبها مراهق من ولاية “فيرمونت”.

وذكرت صحيفة “بوسطن غلوب” الأمريكية أن كريستيان سانتوس، البالغ من العمر 17 عاما، كان يصطاد بالرمح في جزر “الأزور” عندما وجد قنينة بلاستيكية مجعدة ألقيت في البحر بالقرب من رود آيلاند عام 2018.

ونشرت والدة سانتوس، مولي سانتوس، صورة للرسالة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تطلب من الآخرين عبرها مشاركة المنشور على أمل العثور على الكاتب.

وتمت كتابة الملاحظة الموجودة داخل قارورة مشروب الطاقة Powerade بقلم ماركر برتقالي على بطاقة نصية يقول من خلالها المرسل: “إنه عيد الشكر أبلغ من العمر 13 عاما وأزور عائلتي في رود آيلاند.. أنا من ولاية فيرمونت”.

كما تضمنت الرسالة القصيرة عنوانا الكترونيا رغبة في التفاعل معها لاحقا.

وقالت مولي سانتو إنها أرسلت بريدا إلكترونيا إلى العنوان المسجل على الورقة، لكنها لم تتلق أي رد لحد اللحظة.

REAL LIFE MESSAGE IN A BOTTLE!!!

17-year-old Christian Santos was spearfishing last week in the Azores when he found a message in a bottle from 2018– by a teenager visiting Rhode Island.

Santos' goal is to now get in touch with that mystery teen. Full story at 11pm on @ABC6 pic.twitter.com/MYXiQccehZ

— Olivia DaRocha (@oliviadarocha) June 17, 2021