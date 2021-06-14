“الجثة الكريهة” تزهر في بولندا.. وتجذب الآلاف

شهدت زهرة “تيتان أروم” التي تعرف أيضا باسم “زهرة الجثة” بسبب رائحتها الكريهة، ازدهارا قصيرا في حديقة العاصمة البولندية، وارسو.

واجتذب هذا الحدث النادر حشودا من البولنديين، الذين انتظروا لساعات من أجل رؤيتها، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وموطن هذه النبتة النادرة في غابات سومطرة في إندونيسيا، لكنها مهددة هناك بسبب إزالة الأشجار.

وأزهرت “الجثة الكريهة”، التي تنبعث منها رائحة جثة ميتة لجذب الحشرات الملقحة التي تتغذى على اللحم، الأحد. وذبلت بالفعل في وقت مبكر من الاثنين.

ويمكن لأولئك الذين يرغبون في تجنب الرائحة والزحام مشاهدة الزهرة على فيديو مباشر من حدائق جامعة وارسو النباتية.

واصطف المئات، إن لم يكن الآلاف عند المستنبت الزجاجي لمجرد التمكن من المرور بجانب الزهرة والتقاط صورة معها.

ويحتوي النبات المزهر على أكبر إزهار غير متفرع في العالم، والذي يمكن أن يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار.

وتتكون الزهرة المركبة من محور زهيرات طويل مجوف مع أزهار صغيرة وبتلة واحدة كبيرة مجعدة خضراء من الخارج وحمراء عنابية من الداخل. ويكون إزهارها نادر ولا يمكن التنبؤ به.

وساعدت الزراعة في الحدائق النباتية، حيث تمثل نقطة جذب كبيرة للزوار، في الحفاظ عليها.

وكان أول ظهور لها خارج سومطرة عام 1889 في الحدائق النباتية الملكية في كيو بلندن.