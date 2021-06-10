حفرة عملاقة في مزرعة بالمكسيك تتوسع وتبتلع المزيد من الأراضي (فيديو + صور)

اتسعت حفرة كبيرة كانت قد ظهرت في أواخر شهر مايو بمزرعة وسط المكسيك لما يتجاوز مساحة ملعب لكرة القدم، وتقول السلطات إن من المرجح أن تستمر في الاتساع.



ويبلغ عرض الفجوة الأرضية الآن أكثر من 125 مترا وبدأت في ابتلاع منزل، وأرسلت الحكومة المكسيكية جنودا لإبقاء الناس على بعد 600 متر من حافة الحفرة، التي يبلغ عمقها 15 مترا.

وقالت ماغدالينا خالاميجوا إكسوبيلاكلي، صاحبة المنزل على حافة الحفرة، المبني من الطوب الأحمر والإسمنتي، والذي بدأ ينزلق ببطء داخل الانهيار الأرضي، إن “هذا وقت صعب جدا بالنسبة لنا، هذا يؤلمنا، لأن هذا هو كل ما نملك… أحيانا نشعر بالمرض من هذا الحزن الشديد”.

ويعتقد بعض السكان أن هذا الانهيار الأرضي هو نتيجة استخراج المياه الجوفية المفرط من قبل المصانع أو مصنع تعبئة المياه في المنطقة. لكن قاع الحفرة مليء بالمياه التي يبدو أن لها تيارات قوية، وقال مكتب الدفاع المدني الوطني إن الخبراء يعتقدون أن سبب ذلك هو شيء مثل نهر تحت الأرض. مضيفا “من المحتمل جدا أن يكون المصدر مرتبطا بوجود تدفقات للمياه الجوفية”.

وقال المكتب إنه حذر الناس استنادا إلى خطر حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية، بالابتعاد عن الموقع في بلدة زاكاتيبيك بولاية بويبلا، شرق مكسيكو سيتي، وتابع “هذا ليس معلما سياحيا، أو مكانا تزوره مع عائلتك”.

حفرة عملاقة في مزرعة بالمكسيك تتوسع وتبتلع المزيد من الأراضي (فيديو + صور)

ونصبت السلطات حواجز معدنية وشريط للشرطة لتطويق المنطقة لإبعاد المتفرجين، وقيدت تحليق الطائرات بدون طيار فوقها.