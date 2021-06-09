مصريون يعثرون على كنز ثمنه 100 مليون جنيه

عثر عدد من المزارعين في مصر على لوحة أثرية داخل أرضهم خلال استصلاحها، وعلى الفور قاموا بإبلاغ الشرطة وهيئة الآثار، حيث يبلغ سعرها 100 مليون جنيه.



ويقول المواطن الذي يقوم بزراعة الأرض لمالكها، إنه “خلال حفر وتسوية الأرض لتجهيزها للزراعة، اصطدمت إحدى المعدات في قطعة خرسانية، وعلى الفور تم وقف العمل، وتم إبلاغ صاحب الأرض، ووصل على الفور وتم إبلاغ شرطة الآثار التي حضرت بخبراء الآثار لمعاينة الموقع، وتم اكتشاف لوحة أثرية بطول 2 متر وعرض متر، سليمة وليس بها أي كسور نهائيا، ومنقوش عليها حروف هيروغليفية”.

وأضاف، أنه “فور فحص اللوحة وإثبات أثريتها من قبل خبراء الآثار، تم الدفع بقوة شرطية لتأمينها، كما ساعد الأهالي الشرطة في تأمينها مدار يومين، حتى تم نقلها لمتحف آثار الإسماعيلية تحت إشراف وزارة الآثار”.

وكشفت وزارة الآثار عن تفاصيل اللوحة الأثرية التي تم العثور عليها، وهي لوحة حفر عليها خرطوش للملك “واح- ايب- رع” خامس ملوك الأسرة 26، و15 سطرا من الكتابة الهيروغليفية، ويعلوها قرص الشمس المجنح، ويبلغ طول اللوحة 230 سم، وعرضها 103سم، وسمكها 45 سم، ومصنوعة من الحجر الرملي.

المصدر: اليوم السابع