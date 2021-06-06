أحيل الى التقاعد.. تعرف على ‘الجرذ’ الذي اكتشف اكثر من 70 لغما في كمبوديا (صور)

أعلنت منظمة خيرية معنية بتدريب الحيوانات على اكتشاف الألغام الأرضية، أن “الجرذ البطل” في كمبوديا سيتقاعد هذا الشهر، بعد مسيرة مهنية حافلة باكتشاف المتفجرات.

تمكن الجرذ ماغاوا من اكتشاف أكثر من 70 لغما أرضيا خلال خمس سنوات من الخدمة في كمبوديا، ساعد خلالها في تطهير أكثر من 2.4 مليون قدم مربع من أراضي البلاد التي عانت من حرب استمرت عدة عقود، وفقا لصحيفة اميركية.

وتقول منظمة “أبوبو” الخيرية البلجيكية، العاملة في مجال تعليم الفئران على الكشف عن الألغام منذ نحو 20 عاما، إن ماغاوا، ويعني اسمه “الشجاعة”، هو أنجح خريجي برنامجها.