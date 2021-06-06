الكويت.. إحالة ثلاثة شبان إلى مباحث الآداب بتهمة التشبه بالنساء

أحيل ثلاثة شبان في الكويت إلى مباحث الآداب، بتهمة التشبه بالنساء في منطقة شاليهات الخيران.



وقال مصدر أمني لصحيفة “الراي” الكويتية، إن “رجال مديرية أمن الأحمدي شنوا حملة في منطقه شاليهات الخيران لضبط المطلوبين والمخالفين للقوانين، وفي أثناء انهماك المشاركين فيها بالتدقيق على الهويات، أبصروا سيارة يقودها شاب برفقته ثلاث فتيات”.

وتابع المصدر “بالاطلاع على البطاقات المدنية للفتيات فوجئ الأمنيون بأنهن شباب ارتدوا الملابس النسائية ووضعوا شعرا مستعارا فوق رؤوسهم وطمسوا معالم وجوههم بالمكياج”.

وأضاف المصدر، “بمواجهتهم اعترفوا بأن البطاقات المدنية تعود إليهم، وأنهم حرصوا على التزين، وأحيلوا إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة الآداب، لاتخاذ ما يلزم في شأنهم على ذمة قضية التشبه بالنساء”.