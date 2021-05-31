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طيار أميركي يقر بارتكاب فعل فاحش: كشف عورته أمام مساعدته في قمرة القيادة

أقر طيار سابق في شركة طيران أمريكية بارتكاب “عمل بذيء أو غير لائق أو فاحش” خلال رحلة طيران العام الماضي.

وقال الادعاء إن مايكل هاك، 60 سنة، كشف عورته أمام مساعدته في قمرة القيادة وشاهد مقاطع إباحية عبر جهاز كمبيوتر محمول.

ثم استمر هاك في ممارسة “سلوك غير لائق” في قمرة القيادة أثناء الرحلة التابعة لخطوط ساوث ويست الجوية.

وأصدر قاضٍ في ماريلاند حكما بالسجن على هاك لمدة عام وأمره بدفع غرامة قدرها 5000 دولار.

ووقع الحادث أثناء رحلة من مطار فيلادلفيا الدولي إلى مطار أورلاندو الدولي في يوم 10 أغسطس/ آب 2020.

وعلمت المحكمة أنه أثناء تحليق الطائرة، نهض هاك من مقعد الطيار و”خلع ملابسه متعمدا” وشاهد مقاطع إباحية عبر جهاز كمبيوتر محمول.

وقال الادعاء في بيان إن: “هاك انخرط في سلوك غير لائق في قمرة القيادة بينما واصلت مساعدته أداء واجباتها”.

وأضاف الادعاء أن هاك لم يلتق قط بمساعدته قبل الرحلة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن مساعد المدعي العام الأمريكي مايكل كننغهام قال إن مساعدة الطيار “لها الحق في عدم التعرض لهذا النوع من السلوك، بغض النظر عما قد يكون قد حفزه أو دفعه”.

ووجه الاتهام لهاك في ولاية ماريلاند لأنها الولاية التي كانت الطائرة تحلق فوقها في ذلك الوقت. وأقر هاك بأنه ارتكب فعلاً فاضحا أو بذيئا أو فاحشا عن عمد في مكان عام.

وفي بيان مصور، اعتذر هاك عن سلوكه، مضيفًا: “لقد بدأت كمزحة بالتراضي بيني وبين الطيارة الأخرى. لم أتخيل قط أنها ستتحول إلى هذا”.

وقال القاضي جيه مارك كولسون لهاك إن سلوكه كان له تأثير صادم على مساعدته وربما أثر على سلامة الركاب.

وعمل هاك، وهو من لونغوود بولاية فلوريدا، طيارا في شركة ساوث ويست إيرلاينز لمدة 27 عاما قبل أن يتقاعد في نهاية أغسطس/ آب من العام الماضي.

وقالت شركة الطيران في بيان إنها لا تتسامح مع “سلوك من هذا القبيل وستتخذ إجراءات فورية إذا ثبت هذا السلوك”. وقال متحدث إن الشركة علمت بالحادث فقط بعد أن غادر هاك شركة الطيران طواعية.

وقالت إنه نتيجة لذلك، توقفت عن دفع أي استحقاقات له بعد تقاعده.