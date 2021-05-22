بطاقات بيسبول نادرة قيمتها 20 مليون دولار يتركها طبيب أمريكي

جمع طبيب الأعصاب الأمريكي توماس نيومان لمدة أربعة عقود تذكارات رياضية وخاصة بطاقات تداول لعبة البيسبول.

وبما أنه كان شغوفا بذلك، سافر إلى مؤتمرات خاصة بتداول تذكارات لإيجاد بطاقات نادرة. وتحتوي مجموعته على بعض أندر البطاقات ومعظمها في حالة شبه ممتازة تبلغ قيمتها الإجمالية 20 مليون دولار، حسب ما جاء في موقع “شبيغل” الألماني.

وبعد وفاة طبيب الأعصاب الأمريكي بفيروس كوفيد 19 في فلوريدا سيتم الآن بيع بطاقات لعبة البيسبول الخاصة به بالمزاد، حسب ما ذكرته محطة التلفزيون الأمريكية سي إن إن.

وقال جي بي كوهين، رئيس دار مزادات “توستين” في كاليفورنيا: “واحدة من بطاقات (ريب دوث) لعام 1933 في هذه المجموعة هي الأفضل من نوعها، ونتوقع أن تحطم الرقم القياسي البالغ خمسة ملايين ومائتي ألف دولار لبطاقة رياضية”.

وكانت أكبر هيئة في العالم لإصدار الشهادات لهواة جمع التذكارات الرياضية “Professional Sports Authenticator” قامت بالمصادقة على هذه المجموعة وتقييمها.

واحتفظ الطبيب توماس نيومان ببطاقات البيسبول في علب الأحذية عندما كان مراهقا لكن والدته تخلصت منها لاحقا. ومع بداية ثمانينات القرن الماضي بدأ نيومان في جمع مرة أخرى بطاقات البيسبول. هذه المرة وعلى مر السنين نمت مجموعة الطبيب من بطاقات البيسبول إلى حجم غير عادي يحتوي على أكثر من ألف بطاقة قديمة وحديثة للبيسبول وكرة القدم والهوكي.