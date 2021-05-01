هدر الطعام في الصين.. قانون لتضييق الخناق على المسرفين

“أَنهِ وجبة طعامك وإلا لن أسمح لك بمشاهدة التلفاز”،هذه الجملة أو ما يشبهها يرددها البعض على مسامع الأطفال عند رفضهم إتمام الأكل. في الصين أصبح إكمال الوجبات في المطاعم واجبا بقوة القانون. فما الهدف من فرض هذا القانون؟

لابد أنك سمعت خلال طفولتك جملا كثيرة بصيغة التهديد من والديك في حالة عدم إنهاء وجبة طعامك، لكن هذا الأمر تحول إلى قانون في الصين. إذ أقرّت البلاد قانوناً جديدًا يهدف لمكافحة هدر الطعام، بحيث يسمح للمطاعم بتغريم الزبائن الذين يطلبون وجبات طعام زائدة ولا يستطيعون إنهاء وجباتهم، حيث يتنهي الأمر بهذا الطعام في القمامة.

ودخل القانون الصيني الذي يهدف إلى منع هدر الطعام حيز التنفيذ اليوم الجمعة (30 نيسان/أبريل 2021) بعد المصادقة عليه يوم أمس الخميس. وهذا يعني أن الطلبات الزائدة التي يتم تقديمها من خلال خدمات إعداد الأطعمةيمكن أن تؤدي إلى فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف يوان (1545 دولارا).

ويجري حاليا السماح أيضا لخدمات تقديم الطعام بفرض رسوم على العملاء إذا تركوا وراءهم كميات كبيرة من بقايا الطعام. وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية “سي جي تي إن” أن القانون الجديد جاء كرد فعل على الكميات المتزايدة من الطعام التي يتم التخلص منها في الصين.

ففي قطاع خدمات المطاعم وحده بالبلاد، يجري هدر حوالي 10 مليارات كيلوغرام من الطعام سنويا. وتبنى الرئيس الصيني شي جين بينج في أب/أغسطس الماضي القضية بشكل شخصي، ووصف كمية الطعام المهدرة بأنها صادمة.

وقال إن الهدر مخجل وامتدح التقشف. وأطلقت السلطات المحلية عقب ذلك برامج للحد من هدر الطعام. كما تعرضت مقاطع الفيديو على الإنترنت لأشخاص يظهرون أنفسهم وهم يتناولون كميات كبيرة من الطعام أو أطباق باهظة الثمن أيضا للانتقاد.