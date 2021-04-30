شاب مصري يكشف حقيقة زواجه من 4 فتيات في ليلة واحدة

كشفت وسائل إعلام مصرية محلية حقيقة الصور المتداولة والفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي التي ظهر فيها عريس مرتديا بدلة سوداء تقف إلى جواره 4 فتيات “عرايس” والتي أثارت جدلا كبيرا.

وتواصلت صحيفة “الوطن” المصرية مع الشاب صاحب الصور، ويدعى سعيد محمد، من محافظة الإسكندرية، يعمل في مجال المطاعم، والذي أدى دور العريس بإتقان شديد، ما جعل الكثيرين يعتقدون أن حفل الزفاف حقيقي، وليس مجرد مزحة أراد به العشريني لفت الانتباه إليه، حيث قال: “أنا بحب الفنان نور الشريف، وشوفت من فترة راجل عربي اتجوز أربعة في ليلة واحده وعمل حفلة كبيرة عزم فيها ناس كتير، ويا دوب لسه بفكر، لاقيت قدامي صورة مسلسل الحاج متولي، ومن هنا بدأت أفكر في الموضوع، واشوف إزاي ممكن أقلده، وأجيب منين مصاريف الحفلة ومنين أصلا هجيب البنات اللي هتلبس الفساتين”.

وبعد إعداد الفكرة والتصوير، تمكن سعيد في جذب انتباه آلاف المتابعين له، الجميع اعتقد أنه بالفعل تزوج من 4 فتيات في ليلة واحدة: “كل المعارف كلمتني تبارك، وأنا ساكت ومقولتش إن الموضوع هزار، ولحد دلوقتي الناس فاهمة إنه كان بجد، والبنات اللي ظهرت معايا جالهم شغل تبع الميكاب أرتست والأتيليه علشان يشاركوا في إعلانات، وأنا نفسي أبقى مشهور، لو فعلا كنت مقنع في دور العريس”.

وكان رواد التواصل الإجتماعي قد تداولوا العديد من الصور والفيديوهات التي يظهر خلالها عريس، مرتديا بدلة سوداء، تقف إلى جواره 4 فتيات (عرايس) في كامل زينتهن، إلى جانب عدد كبير من المعازيم وديكور حفل زفاف، وكافة التجهيزات الفنية التي يجري استخدامها في حفلات الزفاف.

تداول تلك الصور أحدث جدلا كبيرا حيث اعتبر البعض أن حفل الزفاف يعد الأول من نوعه الذي يحدث خلاله زواج شخص من 4 فتيات في ليلة واحدة.