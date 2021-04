اعترافات صادمة من القاتل في جريمة “صباح السالم” التي هزت الكويت

كشفت وسائل إعلام كويتية، اليوم الخميس، مفاجأة مدوية بشأن جريمة “صباح السالم” والمتهم فيها شاب بقتل كويتية بطعنة قاتلة في الصدر بعد أن اختطفها.

وأشار مصدر إلى أن المتهم حاول في البداية إنكار الاتهام زاعما أن المجني عليها أخرجت سكينا من الدرج وطعنت نفسها بها، إلا أنه بمواصلة التحقيق معه اعترف بطعنها بسكين نتيجة غضبه لإصرارها على رفض الارتباط به والتواصل معه، بالإضافة إلى رفضها التنازل عن قضاياها ضده.

واعترف الجاني بأنه قام أخيرا بوضع جهاز تتبع عبر الأقمار الاصطناعية في مركبتها حتى رصدها يوم الواقعة في ضاحية صباح السالم مع طفلتها وطفل شقيقها، حيث كانوا متوجهين إلى صالون نسائي وتتبعها شقيقتها بمركبتها.

وحاول اعتراضها فقامت شقيقتها بمحاولة حمايتها بمركبتها “الجيب الأبيض” إلا أن الجاني قام بصدم مركبتها وخطف المجني عليها بمركبتها.

وأضاف الجاني أنه ترك مركبته “الوانيت الأسود” في الطريق، وصعد مركبة المجني عليها وقام بقيادتها، وفي الطريق وتحديدا في منطقة العدان، طعنها طعنة نافذة بالصدر أمام الطفلين، وحاول بعدها إسعافها إلى مستشفى العدان حيث كانت على قيد الحياة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى، فترك مركبتها وذهب بمركبة أجرة إلى منزل ذويه في منطقة الرقة، وغير ملابسه وذهب للاحتماء في أحد فنادق منطقة حولي، حتى تم تحديد موقعه وضبطه وتحريز ملابسه من منزله في منطقة الرقة والتي كانت ملطخة بالدماء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت مقطع فيديو أظهر حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى التي تم على بابها إلقاء جثة الضحية.

وأشارت عدة حسابات إلى أن الجاني أصله مصري وحاصل على الجنسية الكويتية لأن والدته كويتية.

What scares me the most is how calm he is about this whole thing, he’s not scared, look at the way he moves. He knows he can get away with anything.#فرح_حمزه_اكبر #جريمة_صباح_السالمpic.twitter.com/4VOcgvVPRH

— ~tee~ (@fifthsharmout) April 21, 2021