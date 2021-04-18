فيديو- عراقي لم ينم منذ 20 عاما بشكل طبيعي.. فما السبب؟

منذ 20 عاما لم يستطع سعد نعيم جبار النوم، بسبب حادثة حصلت معه خلال فترة عمله بالجيش العراقي.

يقول ابن عم سعد، واسمه محمد داهي، إن سعد تعرض لحادثة مجهولة في الجيش، وهو منذ أكثر من 20 عاما لم يستطع النوم بشكل طبيعي، وينام ما بين 10 و15 دقيقة فقط.

وأشار إلى أن العائلة حاولت علاج سعد بكل الطرق والوسائل المتاحة، بما فيها أخذه إلى الروحانيين والأطباء، لكن دون جدوى.

ويؤكد سعد أن ما وصفها بـ”الحالة” التي تعرض لها في شبابه أثناء خدمته في الجيش العراقي، هي السبب وراء عدم تمكنه من النوم طيلة 20 عاما. لافتا إلى أن بعض الأطباء أبلغوه بوجود تلف في الدماغ، وآخرين عدوه مرضا نفسيا.

https://www.facebook.com/watch/?v=473097523934948