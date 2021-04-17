كاني ويست يضع شروطه لقبول صداقة البديلة عن كيم كارداشيان

بعدما استجاب مغني الراب ​كاني ويست​ الى طلب زوجته نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ للطلاق، مشيرًا أيضًا إلى أن خلافات لا يمكن تخطيها أو حلّها، وطلب كاني حضانة مشتركة لأطفالهم نورث وسانت وشيكاجو وبيسالم وهو ما أكده موقع “اس ويكلي”.

وذكر مصدر مقرّب من كيم كاردشيان وكاني ويست لموقع “بيدج سيكس” أن ويست يأمل أن تكون عشيقته الجديدة “فنانة وشخصية معروفة جداً” لأنه من المهم لمغني الراب ومصمم الأزياء أن يستطيع الزوجين “التحدث باللغة نفسها مع بعضهما البعض”.

أما كيم كارداشيان البالغة من العمر (40 عامًا) فقررت أن تصب تركيزها في حياتها المهنية ومشاريعها التجارية بالإضافة الى تربية أطفالها الأربعة