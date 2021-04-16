أسد ينقض على مواطن سعودي ويقتله في الرياض

نشرت صحيفة “سبق” السعودية، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن أسد افترس مواطنا سعودياً في ​الرياض​.

وقالت الصحيفة أن الجهات الأمنية تعاملت مع الموقف وقامت باتخاذ التدابير لتخليص المواطن من بين فكي الأسد، مشيرة إلى أنه توفي متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها.

وتصدر وسم يحمل اسم “أسد يقتل شاب” أبرز المواضيع التي أثارت تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

ونشر الإعلامي بصحيفة الرياض السعودية، فهد اللويحق، تعليق: “أسد قتل صاحبه نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.. ولمن يقتني الحيوانات المفترسة، فإن الأنظمة والتعليمات تمنع ذلك للأفراد، ولا تُمنح التراخيص إلا للجهات التابعة لإشراف حكومي والتي تستخدم المفترسات للأغراض التوعوية والأغراض العلمية كحدائق الحيوان والمراكز البحثية”.