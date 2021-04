بسبب “شورت مساعدة الحكم”.. إيران تقطع بث مباراة كرة قدم مئة مرة!

بينما كان عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز يتابعون مجريات مباراة كرة قدم بين فريقي توتنهام ومانشستر يونايتد، حُرم متابعو المباراة في إيران من متعة المشاهدة بسبب قطع بث المباراة لأكثر من مئة مرة، والسبب: “شورت مساعدة الحكم”!

قطع التلفزيون الإيراني الحكومي البث المباشر لمباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين فريقي توتنهام ومانشستر يونايتد لأكثر من مئة مرة.

وقامت القناة الإيرانية بقطع بث المباراة لتجنب المشاهد التي تظهر فيها مساعدة حكم المباراة سيان ماسيــأليس ”التي كانت ترتدي الشورت”، وفقاً لموقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكبديل للمشاهد التي ظهرت فيها مساعدة الحكم، قامت القناة الإيرانية ببث مشهد خارجي لملعب توتنهام هوتسبور ومشهد آخر للشوارع الخلفية لمقاطعة أينفيلد الواقعة بشمال لندن.

وكتبت مجموعة ”حرياتي السرية” الإيرانية المناهضة لقوانين التمييز ضد المرأة، عبر موقعها على الإنترنت، أن الحل الذي لجأت إليه القناة جعل المباراة ”محط سخرية”.

وأشارت المجموعة إلى أن أحد المعلقين على المباراة تمنى للمشاهدين مع اقتراب انتهاء المباراة ”التمتع بالعرض الجغرافي”، بسبب المشاهد الخارجية للملعب والشوارع الخلفية.

وأوضحت المجموعة الإيرانية المهتمة بالحقوق المدنية أن قرار قطع البث لاستبدال مشاهد مساعدة الحكم بمشاهد أخرى ”كان لمنع المشاهدين من رؤية السيقان العارية لماسيــأليس”، مشيرة إلى أن المشاهد خضعت للرقابة بسبب ”القوانين الدينية المتشددة للدولة”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها التلفزيون الإيراني رقابة على البث المباشر لمباريات كرة القدم. ففي عام 2018، قامت القناة في تغطيتها لمجريات مباراة جمعت فريقي روما الإيطالي وبرشلونة الإسباني بتمويه جزء من شعار فريق روما، والذي يظهر فيه توأم أسطوري يرضع من حلمات أنثى ذئب.

ودعت مجموعة ”حرياتي السرية” إلى عدم الاعتياد على مثل تلك الممارسات، مضيفة أنها لا تعد من الثقافة الإيرانية وإنما ”إيديولوجية نظام قمعي”، على حد وصف المجموعة.

جدير بالذكر، أنه وعقب الثورة الإسلامية، فُرضت الرقابة على النساء وأصبح ارتداء غطاء الرأس إجبارياً في إيران. وفي عام 2019 سمحت السلطات الإيرانية للنساء لأول مرة منذ عقود بحضور مباريات كرة القدم في الملاعب، بعد تهديد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعقوبات على إيران في حال تمسكها بالمنع.

Iranian state TV channel cut away from live coverage of Tottenham versus Manchester United more than A HUNDRED times 'to avoid showing the bare legs of the female assistant referee'.#PL #seanknows pic.twitter.com/L0MN8mRLAk

— Sean Cardovillis (@sean_cardo) April 14, 2021