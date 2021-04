عائلة أسترالية تعثر على ثعبان حي في وجبة طعام جاهز

تعرضت عائلة أسترالية تقيم في مدينة مومسمان بولاية سيدني لموقف مفزع، بعدما فوجئت بوجود ثعبان حي داخل كيس طعام عبارة عن سلطة خس اشترتها من متجر “ألدي” الشهير.

وقال أكساندر وايت: “كانت الأفعى تتحرك وتخرج لسانها الصغير..في الواقع لسانها هو الذي أخبرني أنها ليست بدودة عملاقة”.

وأضاف: “لأكون صريحا، كنت سأكون أكثر راحة مع الدودة”.

وظهر الثعبان أثناء تفريغ مواد البقالة في المنزل، حيث اتصلت العائلة بمنظمة Wires لإنقاذ الحياة البرية، التي أكدت أن هذه الأفعى هي أحد أكثر أنواع الثعابين السامة والعدوانية في أستراليا.

وبلغ طول الأفعى حوالي 20 سنتمتر، ويبدو أنها كانت تنام بهدوء في عبوة الخس في خزانة البقالة المبردة في السوبر ماركت.

وقال وايت إن الثعبان الصغير كان “لطيفا جدا”، فقد أمضى هو وزوجته أميلي نيت بعض الوقت خلال تصويره، في انتظار مساعدة الخبراء.

Snake garnished lettuce? 🐍🥬

Not what you usually look for.

Aldi has launched an investigation after a woman found a snake in a bag of lettuce.

Have you got any such tales of food with a side of funny perhaps live things?

Share your stories and pictures with us! pic.twitter.com/yRdHWzSHIY

— News Breakfast (@BreakfastNews) April 14, 2021