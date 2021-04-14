أبريل 15, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

وفاة محتال القرن

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وفاة محتال القرن

 توفي في السجون الأمريكية اليوم الأربعاء برنارد مادوف (82 عاما)، المعروف بلقب “محتال القرن” وأمير بورصة “وول ستريت”، وفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي”

وأكدت السلطات الأمريكية وفاة مادوف في المركز الطبي الفيدرالي التابع للسجن في ولاية نورث كارولينا.

وبرنارد مادوف هو أكبر محتال مالي معترف به في تاريخ العالم والولايات المتحدة، وهو أحد مؤسسي بورصة “ناسداك”، وهو مستشار استثماري، وممول ورجل أعمال ومصرفي أمريكي.

حكم في العام 2009 على مادوف بالسجن لمدة 150 عاما بعد إدانته في قضية احتيال على آلاف الأشخاص بقيمة 64.8 مليار دولار، وعرفت القضية باسم “بونزي”.

وتمثلت خدعة مادوف لعملائه في تقديم وعد بمنحهم عائد ثابت مرتفع على أموالهم، قبل أن يوجه أموال المستثمرين الجدد لسداد عوائد العملاء القدامى.

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